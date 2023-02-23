المشرف الفني على «كابيتانو مصر» لمواهب البرنامج: «لازم يكون عندكم انتماء»

شدد محمود سعد، المشرف الفني على برنامج «كابيتانو مصر»، المذاع عبر قناة «ON E»، خلال الاجتماع بلاعبي البرنامج، على الحديث معهم حول الانتماء والولاء.

وقال محمود سعد في الحلقة الـ19 من البرنامج: «هذا لقاء بين أب وأولاده، لنستعرض معنى الانتماء والولاء لناديك ومركزك وبلدك، وأتمنى تكملوا في أندية على مستوى مصر».

وأضاف سعد: «دخلت نادي الزمالك وعندي بنطلونين وقميصين، لذلك نادي الزمالك صاحب الفضل عليّ ليوم الدين، جمعت قطن وجوافة واشتغلت واتعلمت وكملت والحمد لله، أولادي كانوا بيتقنوا اللغات قبل ما أكمل تعليمي، أنا من أسرة بسيطة وبيسموني بتاع الغلابة، لأني كنت واحد منهم، أوعى حد فيكم يستعر من أسرته».

اكتشاف المواهب

ويُعد برنامج «كابيتانو مصر» الذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشاريع الهامة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، لاسيما في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.