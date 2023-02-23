أحمد صلاح حسني يقدم عددا من النصائح لمواهب «كابيتانو مصر»

حرص الفنان أحمد صلاح حسني، لاعب الأهلي السابق، على توجيه بعض النصائح للاعبي «كابيتانو مصر» المذاع عبر قناة «ON E»، قائلًا: «أنا متابع جدًا للبرنامج وسعيد بيكم جدًا، وعاوزكم تفضلوا مركزين 100%، والفرصة بتيجى فى أى وقت، لاعب الكرة دماغه أهم من أى حاجة تانية».

وأضاف أن «محمد صلاح في كل أحاديثه بيقول أنا أحسن لاعب في العالم، لازم يكون ده جواك، وتكون جاهز لكل المواقف جوه الملعب علشان تساعد زميلك».

اكتشاف المواهب

ويُعد برنامج «كابيتانو مصر» الذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشاريع الهامة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، لاسيما في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.