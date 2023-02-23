«التجمع» يعرض مسرحية «المياه أغلى من الذهب» بمؤسسة خالد محيي الدين في البدرشين

عرضت مؤسسة خالد محي الدين الثقافية بالبدرشين، أحد مقرات حزب التجمع، والنائب علاء عصام مسرحية بعنوان «المياه أغلى من الذهب»، إخراج محمد نوير القيادي بحزب التجمع.

وشارك النائب السيد عبدالعال رئيس حزب التجمع، والنائب علاء عصام أمين شباب حزب التجمع وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائبة نشوى الشريف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتورة نهى نبيل مديرة إدارة الثقافة بالجيزة، وأحمد حواس المتبرع بالمسرح، وصلاح حواس أحد المتبرعين في المؤسسة، والدكتور محمد عثمان.

وقال النائب علاء عصام، إن المؤسسة ستعرض مسرحية كل ثلاثة أشهر من خلال مسرح الشعب التابع لمؤسسة خالد محي الدين الثقافية.

وأضاف عصام، أن المؤسسة مفتوحة بالمجان لقراءة الكتب وتنظيم دورات تنمية بشرية وندوات تثقيفية، وتعليم الآلات الموسيقية للأطفال والشباب.

وقال أحمد حواس المتبرع بتكاليف المسرح، إن رجال الأعمال يجب أن يدعموا الأعمال الثقافية لتطوير أفكار الشباب، وزيادة الانتماء وتغير وعيهم.

وتدور أحداث المسرحية حول التحذير من المكسب السريع وأهميه الإنتاج والصناعة والزراعة.