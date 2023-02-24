فتاة مغربية تكشف حقيقة زواجها من وائل كفوري: «أحرجوني مع عائلتي»

شغل الفنان اللبناني وائل كفوري الرأي العام الفني خلال الأيام الماضية، بعد أن أشيع بقوة زواجه من فتاة مغربية تدعى «ماجدة»، والتي كان يحبها منذ ما يقرب من 19 عاما ولم يتزوجا.

فتاة مغربية تنفي زواجها من وائل كفوري

ورغم وجود تأكيدات من مصادر مقربة من وائل كفوري حول نيته الزواج من تلك الفتاة المغربية، وحديث وسائل الإعلام اللبنانية لتأكيد الخبر، إلا أن الفتاة المغربية «ماجدة» نفت هذا الحديث جملة وتفاصيلا، قائلة على حسابها عبر إنستجرام: «عتبي الأكبر على المنابر الإعلامية المغربية التي قامت بتداول الخبر ونشر صوري واسمي بالكامل على جميع المنصات بالمغرب بدون تقصي الحقائق، مما سبب لي إحراجا كبيرا مع عائلتي الصغيرة والكبيرة».

وائل كفوري يرفض الرد على أخبار زواجه

وتابعت في المنشور الذي شاركته على خاصية الستوري: «وبرجع وبأكد أنني لا أتبنى أي موقف ضد السيدة الأحمدية وفريقها الصحفي المحترم اللي كانوا السباقين بالنشر، بالنهاية هيدي هي الصحافة وحب السبق الصحفي».

يذكر أن الفنان وائل كفوري تزوج مرة واحدة من سيدة تدعى إنجيلا بشارة.