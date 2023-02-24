باسكال مشعلاني: «الحفلات في مصر وحشتني وسأزورها قريب»

قالت الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني إنها ستزور مصر خلال الفترة المقبلة لإحياء عدة حفلات بعد غياب طويل عن القاهرة بسبب ظروف فيروس كورونا والأزمات التي لحقت بدولة لبنان خلال الفترة الماضية.

باسكال مشعلاني: لا أنسى حفلات ليالي التلفزيون

وقالت باسكال في تصريحات لـ«الوطن»: «مصر وحشتني كثيرا، وبالتحديد القاهرة التى كنت أمكث فيها لأسابيع من أجل الغناء على مسارحها خلال حفلات ليالي التلفزيون، وأضواء المدينة».

وأضافت: «الظروف الأخيرة كانت سببًا رئيسيًا في ابتعادي عنها، بسبب جائحة كورونا والظروف التي مررنا بها في لبنان، ولكن خلال النصف الأول من العام الجاري لدي خطة حفلات بمصر يصعب علي حاليا التحدث عن تفاصيلها حتى تكون رسمية ومحدد أيامها».

باسكال مشعلاني تروج للسياحة اللبنانية

يذكر أن الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني كانت قد روجت للسياحة اللبنانية نهاية العام الماضي حين ما طرحت أغنية «ع بيروت» والتي قدمت فيها جولة في مدن وشوارع العاصمة اللبنانية من اجل تشجيع المشاهدين على زيارتها.

من المقرر ان تعيد باسكال مشعلاني اغنية من أغنيات الفنانة الراحلة صباح خلال الفترة المقبلة قبل شهر رمضان.