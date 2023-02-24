العثور على جثة فتاة مقتولة داخل شقتها في بني سويف

عثر أهالي شارع المنصوري بمنطقة الحميات وسط مدينة بني سويف، على جثة فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا مسجاه على الأرض وملفوف حول رقبتها «إيشارب» حريمي، وتبين أنها تقيم برفقة والدها الذي اختفى من مكان الحادث بشكل مفاجىء، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وكشف ملابساتها وظروفها.

بلاغ بالعثور على جثة فتاة داخل شقتها في مدينة بني سويف

وتلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، اخطارًا من مأمور قسم بنى سويف، يفيد بالعثور على فتاة مقتولة خنقًا داخل شقة سكنية بمنطقة الحميات بدائرة قسم بندر بني سويف، وتم التوجيه بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة.

وانتقل ضباط مباحث القسم إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص العثور على جثة طفلة تدعى «سلمى .أ.ع»، 16 عامًا، ترتدي كامل ملابسها، مسجاة على الأرض، وملفوف حول رقبتها «إيشارب»، وبسؤال الجيران، قرروا أن المدعو «أ. ع» يعيش رفقة ابنته بالشقة محل الحادث، واكتشفوا اختفائه بشكل مفاجىء عقب وقوع الحادث.

التحقيق في الواقعة

وأمرت جهات التحقيق في محافظة بنى سويف بفتح تحقيق فى الواقعة واستدعاء أهلية الطفلة وسماع أقوالهم، ومناظرة الجثة واستدعاء الطبيب الشرعى لتشريح الجثة، وبيان ما بها من إصابات وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.