مقتل فتاة في ظروف غامضة بالمنيا والتحفظ على الجثة بالمشرحة

لفظت فتاة أنفاسها الأخيرة، على يد شقيقها داخل مدينة ملوي، جنوب المنيا، وعلى الفور توجهت سيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة التي يتم إجراء تحريات حول أسبابها وملابساتها.

مقتل فتاة في ظروف غامضة بملوي

تلقت الأجهزة الأمنية في المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد أن فتاة لفظت أنفاسها الأخيرة، بحي جنوب مدينة ملوي وتحديداً بمنطقة المصرف القبلي، وبعد البحث تبين أنها قُتلت على يد شقيقها، مستخدمًا آلة حادة، في ظروف غامضة.

وتم الدفع بسيارة هيئة الإسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وانتقلت الأجهزة المعنية، إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها.

انتشال جثة شاب من المجرى المائي لنهر النيل

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا قبل أيام بتمكن قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة شاب من المجرى المائي لنهر النيل، أمام مدينة المنيا، في ظروف غامضة وتم التحفظ عليها بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.