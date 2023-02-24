عاجل.. زلزال بقوة 4 ريختر يضرب شمال السويس

أكد الدكتور شريف الهادي رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، وقوع زلزال أقل من متوسط، بقوة 4 ريختر على مسافة 30 كيلومتر شمال السويس، وجنوب البحيرات المرة على عمق 10 كيلومترات، وجرى الإحساس به في العاصمة بسبب قرب مدينة السويس من القاهرة، مشددًا على أنه غير مؤثر على البنية التحتية على الإطلاق.

وأضاف «الهادي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامج «مانشيت» المذاع عبر فضائية «cbc» أنه يجب التعايش مع ظاهرة الزلازل، نظرًا لأنه من الوارد حدوثها في أي مكان في العالم.

مشيرًا إلى أن الخطر الوحيد من الزلزال هو شدة الإحساس به.

ونصح المواطنين بضرورة التنبه إلى مسألة الزلازل عند بناء المنازل الجديدة لتتحمل الهزات الأرضية، مشيرًا إلأى أنه عند حدوث الزلزال يجب ألا يتدافع الإنسان أو يصيبه الذعر، ويجب البقاء في المنازل تحت المناضد وعدم استخدام المصاعد الكهربية، أو استخدام السلم أو أي شيء لحماية الرأس ويحتفظ بزجاجة مياه أو عصير معه.

ولفت إلى أن هذه الزلازل ضعيفة، مشيرًا إلى أن وقوع الزلازل تنبيه من الله للناس ليشعروا كما شعر غيرهم بما حدث.