عاجل.. تفاصيل هزة أرضية ضربت السويس: وقعت على عمق 10 كيلومترات

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، صباح اليوم الجمعة، هزة أرضية على بعد 27 كيلو متر شمال السويس.

وذكر بيان رسمي صادر منذ قليل، أن الهزة الأرضية حدثت في الساعة 12:25 صباحًا، وبلغت قوتها على مقياس ريختر 4.1 درجة، بعمق 10 كيلو مترات.

وتابع البيان: «وورد ما يفيد بالشعور بالهزة، ولم يرد وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات».

سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل هزة أرضية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر على بعد 27 كيلو متر شمال السويس.

وجاءت بياناتها كالتالي:

تاريخ الحدوث: 2023/2/24

وقت الحدوث : 12:25:41 مساءً بالتوقيت المحلي

القوة : 4.1 درجة علي مقياس ريختر

خط العرض: 30.24 شمالا خط الطول : 32.54 شرقا

العمق: 10 كم

وورد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة و لم يرد ما يفيد بوقوع أي خسائر في الأرواح و الممتلكات.