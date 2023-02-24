«تعليم الجيزة تطالب الفائزين في مسابقة 30 ألف معلم باستكمال مسوغات التعيين

كلف أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، المسؤولين المختصين بتسلم أوارق المعلمين الفائزنين في مسابقة 30 الف معلم، بالالتزام بالتعليمات بناء على الاستفسارات الواردة من المعلمين المقبولين كمعلم مساعد لمدرس الفصل، ومعلم مساعد رياض أطفال الذين قُبلوا في مسابقة الـ30 ألف معلم.

استكمال مسوغات التعيين في مسابقة 30 ألف معلم

وفي إطار تكليفات وكيل الوزارة، أصدرت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بيانا أكدت فيه أنه يتم استكمال مسوغات التعيين وتقديمها مستوفاة إلى الموظف المختص بالتعيينات الإدارة التعليمية، طبقًا لمحل السكن من واقع بطاقة الرقم القومي.

وأوضحت مديرية التعليم في الجيزة، أن يكون مسوغات التعيين مستوفاة تمهيدًا لإرسالها إلى إدارة التعيينات في المديرية؛ لإنهاء إجراءات التعيين وفق الشروط الواردة من التنظيم والإدارة ولن تقبل أوارقا غير مستوفاة.

وأشارت مديرية التعليم بالجيرة، إلى أنّ ذلك لعدم حدوث تكدس داخل أروقة الإدارات التعليمية أثناء تقديم مصوغات التعيين للمعلمين الذين تم قبولهم ضمن مسابقة 30 ألف معلم.

أهم شروط مسابقة 30 ألف معلم

وتعد أهم شروط مسابقة 30 ألف معلم التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم للعام 2023 ، وحددتها في النقاط التالية :

- يجب ألا يزيد عمر المتقدم لوظائف وزارة التربية والتعليم على 40 عاما.

- ألا يكون قد سبق الحُكم على المتقدم للوظيفة بعقوبة جناية أو مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم قد رُد إليه اعتباره، وأن يكون حسن السمعة، ومحمود السيرة.

- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم يمض على صدوره 4 سنوات على الأقل، وأن يكون المتقدم خريج أحد الأقسام الآتية بكلية التربية أو التربية النوعية: «تعليم أساسي، ابتدائي، معلم فصل».

- ألا يقل التقدير عن مقبول، مع اجتياز الامتحانات المقررة لشغل الوظيفة، والكشف الطبي، وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات.

- سداد 24 جنيها لحساب الجهاز المركزي لـ التنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بكل فروع البنوك الآتية: «البنك الأهلي المصري - بنك مصر - بنك القاهرة».