رابط أسماء المقبولين في مسابقة 30 ألف معلم بالدقهلية.. متاح الآن

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، اليوم عن رابط تسجيل استمارة التقديم للمرشحين للعمل «معلم مساعد رياض أطفال، ومعلم مساعد فصل» الذين اجتازوا اختبارات شغل وظيفة معلم مساعد بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فى مسابقة 30 ألف معلم لوزارة التربية والتعليم، حيث جرى تعيين 1513 مدرس منهم 958 معلم مساعد رياض أطفال، و555 معلم مساعد فصل بالدقهلية.

رابط التقديم لمسابقة 30 ألف معلم 2023 في الدقهلية

وأكد مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، في بيان صحفي، أنه سيتم إخطار المرشحين بميعاد التدريب حال ورود التعليمات والمواعيد المحددة من قبل الوزارة وعلى المرشحين الناجحين بمسابقة 30 ألف معلم استيفاء البيانات المطلوبة بالاستمارة المرفقة ويتم استلامها بالأماكن المخصصة للتدريب من خلال الرابط http://edudk.net/dkjobs/

تقديم أوراق مسابقة 30 ألف معلم بالإدارات التعليمية

وقال ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، إن الجهة المختصة بتسليم ملفات التعيين المطلوبة لها هي الإدارة التعليمية التى يتم التوزيع عليها وعلى المدرج اسمه فى كشوف المرشحين للعمل معلم مساعد رياض أطفال، ومعلم مساعد فصل استكمال البيانات على موقع المديرية خلال يومين، بوضع العنوان مطابقا لبطاقة الرقم القومي والمؤهل الدراسي والتقدير العام وسيتم استلام العمل بعد قضاء مدة التدريب.

وشكلت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية لجنة لوضع الخطوط العريضة لتوزيع المرشحين وفق العجز والزيادة بكل إدارة ومع ضرورة استيفاء المسوغات المقررة وهذه اللجنة مكونة من: عصام عمارة، مدير عام التعليم العام وسهير جبريل، موجه عام رياض الأطفال وأحمد وردة، مدير التعليم الابتدائي وعبد الوهاب منيب مدير إدارة الموارد البشرية تعيينات ومحمد لطفي، مدير إدارة التنسيق ومها على، موجه الصفوف الأولى.