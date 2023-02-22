نقيب المعلمين: القيد بسجلات النقابة شرط ضروري للتعيين في مسابقة 30 ألف معلم

أشاد خلف الزناتي نقيب المعلمين، بإعلان مسابقة تعيين 30 ألف معلم الجديدة، مؤكّدًا أنَّها خطوة جيدة للمساهمة في سعد عجز المعلمين بالمدارس وتؤكّد حرص القيادة السياسية في حل تلك المشكلة بآلية منظمة، لاسيما وأن هناك عجز شديد في المعلمين بالمدارس بعد خروج عدد كبير منهم على المعاش ولم يتمّ تعيين بديل لهم على مدار سنوات طويلة.

وأضاف نقيب المعلمين في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنَّه بعد الانتهاء من مراحل التقديم للمسابقة، ويتمّ اختيار من سيتم تعيينهم في المدراس، لابد أولا أن يتمّ قيدهم في سجلات نقابة المعلمين حتى يحق لهم إتمام أوراق العمل الخاصة بهم وفقا للقانون، موضحا أنَّ «تعيين معلم فصل خطوة ضرورة في هذه المسابقة خاصة أنَّه تمّ تعيين مجموعة كبيرة في المسابقة السابقة في فصول الروضة وبعض التخصصات التي كانت تحتاجها المدارس».

مسابقة تعيين المعلمين

وأكّد «الزناتي»، أنَّ النقابة تثمن تلك الخطوات، لاسيما أنَّه خلال السنوات الماضية خرج أكثر من 363 ألف معلم علي المعاش، لذلك كان من الضروري تعيين معلمين جدد لسد العجز في أعداد المعلمين، وفى صالح العملية التعليمية وحل جذري لنقص المدرسين ودعم جهود تطوير التعليم، التي تحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، خاصة أن المعلم عنصر رئيسي في معركة رفع الوعى لدى طلابه ضد بث الشائعات المغرضة من أعداء الوطن، لما له من تأثير كبير بين طلابه.