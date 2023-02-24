عاجل.. «القومية للزلازل» تطمئن المصريين: «هزة السويس» غير مؤثرة ولا خسائر

طمأنت الشبكة القومية لرصد الزلازل، المواطنين بشأن الهزة الأرضية التي حدثت على بعد 27 كيلو مترا شمال مدينة السويس في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

وقالت «الشبكة»، في بيان رسمي منذ قليل: «ورد ما يفيد بالشعور بالهزة، ولم يرد وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات».

وبلغت قوة الهزة الأرضية، بحسب البيان 4.1 درجة على مقياس ريختر، وهو ما يصنف على أنه «زلزال أقل من المتوسط».