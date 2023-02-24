برنامج «الدوم» يرثي علي فايز نجم الموسم الماضي.. «كان بطلا في حياة كل من عرفوه»

نعى برنامج الدوم المتسابق علي فايز نجم الموسم الأول، ووصفته مقدمة البرنامج بأنه كان كتلة من الموهبة والتفاؤل، والتحق قبل وفاته بورشة التمثيل بمركز الإبداع الفني مع المخرج خالد جلال.

الدوم يعرض لقطات لعلي فايز

وعرض برنامج الدوم فيلمًا قصيرًا يشمل لقطات سابقة للمتسابق علي فايز والتي اختتمها بقوله: «أنا هكون أكبر وأنجح وأشهر ممثل في مصر».

ووصف الدوم علي فايز بأنه كان بطلًا في حياة كل من عرفوه و«طيب وجدع وحنين وخفيف الدم».

أصدقاء الفنان الراحل يشهدون له

وعرض البرنامج شهادات لأصدقاء علي والذين أثنوا عليه ووصفوه بأنه لا يمكن أن يمر أمثاله مرور الكرام، وأنه كان إنسانًا نظيفًا وداعمًا ويدخل القلب بلا استئذان.

وأكد برنامج الدوم أن على خاض المسابقة ووصل لمستوى متقدم فيها ورأت فيه لجان التحكيم أنه مشروع نجم كبير كما كان يحلم هو لنفسه.