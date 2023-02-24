عضو بلجنة تحكيم «الدوم» لـ المتسابقة سارة مجدي: «هتكوني إعلامية ممتازة»

شاركت المتسابقة سارة مجدي، من محافظة الدقهلية، في الحلقة الجديدة، بالموسم الثاني من برنامج «الدوم» بفئة التقديم التليفزيوني.

إشادة لجنة التحكيم

وقدمت «سارة» أمام لجنة التحكيم خلال تجارب الأداء الكامل، مقدمة نشرة إخبارية، وأشادت بها اللجنة، حيث قال لها الإعلامى الدكتور محمد سعيد محفوظ: «أنتي مشروع إعلامية ممتازة ومحتاجة تشتغلي على التمييز العددي في اللغة العربية أكتر».

من جهتها، قالت «سارة»: «بصراحة مكانتش أحسن مرة طلعت فيها على المسرح، أنا أخطأت، يمكن بسبب قلة التركيز، وكنت سامعة أخطائي وأنا بقرا الخبر، فالموضوع مكنش لذيذ».

برنامج الدوم بكل المحافظات

يأتي ذلك بعد نجاح الموسم الأول من «الدوم»، البرنامج الأكبر لاكتشاف المواهب في جميع محافظات مصر في مجال الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني، إذ يجوب البرنامج محافظات مصر بداية من مدن القناة وشمال وجنوب سيناء والإسكندرية ومحافظات الدلتا، القاهرة والجيزة وصولا إلى محافظات الصعيد والوجه القبلي، لاكتشاف المزيد من المواهب في جميع الفنون.