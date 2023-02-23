المتسابق بيشوي دنيال يحصل على إعجاب لجنة التحكيم في «الدوم»

شارك المتسابق بيشوى دنيال، من محافظة الأقصر، فى الحلقة الجديدة، بالموسم الثاني من برنامج «الدوم» بفئة التقديم التليفزيوني.

مقدمة إخبارية

وقدم «بيشوي» أمام لجنة التحكيم، مقدمة إخبارية، وأشادت به اللجنة، وقالت الإعلامية ريهام السهلي إن نطقه للكلمات الإنجليزية بطريقة صحيحة.

وأضاف الإعلامى محمد سعيد محفوظ: «سعيد أنه قدم الفقرة اليوم باللغة العربية الفصحى».

برنامج الدوم بكل المحافظات

يأتي ذلك بعد نجاح الموسم الأول من «الدوم»، البرنامج الأكبر لاكتشاف المواهب في جميع محافظات مصر في مجال الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني، إذ يجوب البرنامج محافظات مصر بداية من مدن القناة وشمال وجنوب سيناء والإسكندرية ومحافظات الدلتا، القاهرة والجيزة وصولا إلى محافظات الصعيد والوجه القبلي، لاكتشاف المزيد من المواهب في جميع الفنون.