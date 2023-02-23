المتسابق أحمد عيد ينال استحسان لجنة تحكيم «الدوم»: «تصلح أن تزاملنا منذ الآن»

بدأ منذ قليل، عرض الحلقة 13 من الموسم الثاني لـ«الدوم»، برنامج المواهب الأكبر في مصر والوطن العربي، الذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على قناة «DMC».

وتتكون لجنة تحكيم التقديم التليفزيوني، من الدكتور محمد سعيد محفوظ، والإعلامية ريهام السهلي، والإعلامي محمد عبدالرحمن.

وأعجبت لجنة التحكيم بالمتسابق أحمد عيد، من الشرقية، المشترك بمسابقة التقديم.

أداء مميز

وقالت الإعلامية ريهام السهلي تعليقا على أدائه، «كويس، وبتتقدم وصوتك كويس، وبقى فيه ثقة أكثر، لكن محتاج تراجع الكلامات الأجنبية وتدخل تسمعها بلغة أصحابها»، فيما علق الإعلامي محمد عبد الرحمن: «أداءك جميل وتصلح أن تزاملنا منذ الآن».

فيما علق محمد سعيد محفوظ: «لو حافظت على هذا الاجتهاد هتكون امتداد لقامات كبيرة في الإعلام زي محمود سلطان وأحمد سمير، أنت فعلا متميز».

برنامج الدوم بكل المحافظات

يأتي ذلك بعد نجاح الموسم الأول من «الدوم»، البرنامج الأكبر لاكتشاف المواهب في جميع محافظات مصر في مجال الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني، إذ يجوب البرنامج محافظات مصر بداية من مدن القناة وشمال وجنوب سيناء والإسكندرية ومحافظات الدلتا، القاهرة والجيزة وصولا إلى محافظات الصعيد والوجه القبلي، لاكتشاف المزيد من المواهب في جميع الفنون.