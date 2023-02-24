مطار مرسى علم يستقبل 5 رحلات من ألمانيا وهولندا اليوم

يستقبل مطار مرسى الدولي اليوم الجمعة 5 رحلات طيران، من مطارات ألمانيا وهولندا وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

مطار مرسى علم يستقبل 5 رحلات طيران

وكشف مصدر ملاحي في تصريحات لـ«الوطن» أن مطار مرسى علم الدولي يستقبل اليوم 5 رحلات طيران منها 4 رحلات طيران قادمة من ألمانيا ورحلة واحدة من هولندا، وذلك ضمن 96 رحلة طيران سياحية استقبلهم المطار الأسبوع الجاري وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية.

انتعاشة سياحية في مرسى علم

وأشار عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر بأن فنادق ومنتجعات مرسي علم تشهد انتعاشة سياحية تزامناً مع إرتفاع معدل حركة الطيران الوافدة من مختلف الدول الأوربية منذ مطلع شهر فبراير الجاري.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن الفنادق والمنتجعات السياحية استقبلت الاف السياح من جنسيات مختلفة من ايطاليا وألمانيا والتشكيك وبولندا وبلجيكا وهولندا وسويسرا ولوكسمبرج والمجر وليتوانيا والنمسا وفرنسا والدنمارك.

وأشار إلى أن أكثر السياح وصولًا إلى مرسى علم هي السياحة البولندية والتشيكية والأيطالية والألمانية في المقدمة الأسواق السياحية الوافدة إلى مطار مرسي علم الدولي.