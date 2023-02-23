قناة القاهرة الإخبارية تكشف آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة

قالت منى عوكل، مراسلة القاهرة الإخبارية من قطاع غزة، إن المصادر الرسمية لدى إسرائيل أعلنت أن الاستهدافات التي قامت بها في غزة لم تكن لمواقع عادية، ولكنها كانت لمواقع صنع أسلحة لدى المقاومة.

وأضافت خلال مداخلة بشاشة «القاهرة الإخبارية»: «التصريح جاء بناء على رسالة أراد الجانب الإسرائيلي إيصالها بأنه لن تستمر معادلة الفعل ورد الفعل بناء على ما تفرضه الساحة، ولكن سوف تكون هناك ضربات موجعة للفصائل الفلسطينية حتى لا تحاول أن توقف ما يجري عمليا على الأرض».

الفصائل الفلسطينية قالت إنها لن تسكت

وتابعت: «الفصائل الفلسطينية قالت إنها لن تصمت وأنه لا يمكن التعامل مع الضفة الغربية باعتبارها ساحة معركة منفصلة عن قطاع غزة».

وأشارت: «جميع التحليلات الإسرائيلية منذ اللحظة الأولى التي أصدرت بها الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بيانها، وقالت إنها لن تكون بعيدة عن الساحة في الضفة، وأنه سيكون هناك رد فعل قوي وموجع من قبل المقاومة للاحتلال، والتصريحات كافة كانت تتوقع أنه سيكون هناك مشوار طويل من الضربات المتتالية التي سوف تكون ربما موجعة إن كان من قبل المقاومة الفلسطينية أو حتى إسرائيل».