باحث سياسي لقناة القاهرة الإخبارية: الأزمة الروسية الأوكرانية أصبحت أكثر تعقيدا

قال الباحث في الشؤون السياسية الروسية صدقي عثمان، إنه بعد مرور عام كامل على بدء الأزمة الروسية الأوكرانية، أصبح الوضع أكثر تعقيدا، بسبب التدخلات الأوروبية والإسرائيلية والتركية، وأصبح الحل الدبلوماسي بعيد المنال.

تعقيد الوضع تطور الموقف العسكري

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب مع برنامج «مطروح للنقاش» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن ما تسبب في تعقيد الوضع هو تطور الموقف العسكري والمواقف الدبلوماسية والتعنت الأمريكي باستمرار، ورفع الدعم العسكري المقدم لأوكرانيا.

وأضاف: «على الجهة الداخلية، أظن أن القيادة السياسية والعسكرية الروسية بداية من أكتوبر الماضي، بخاصة بعد التقدم على العديد من الجبهات مثل خرسون».

وتابع: «بات الجيش الروسي يعول على قدراته فقط ولا يعول على حدوث أزمات داخلية في الدول الأوروبية بعد انحسار موجة الستاء، وبدأ في تعبئة 500 ألف جندي وفي عمليات انسحاب للتعزيز».

وأوضح أن روسيا بدأت تتعامل مع الأزمة الأوكرانية أنها أزمة طويلة المدى قد تمتد لسنوات طويلة، وأيضا أمريكا يوما بعد يوم تزيد من دعمها لأوكرانيا، وردت روسيا بتعليق اتفاقية ستارت.