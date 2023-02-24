أمريكا تفرض عقوبات جديدة على روسيا بحلول الذكرى الأولى للأزمة الأوكرانية

تزامنا مع حلول الذكرى السنوية الأولى للأزمة الروسية الأوكرانية، أعلن البيت الأبيض، مساء أمس الخميس، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة واسعة النطاق على روسيا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم».

عقوبات أمريكية جديدة على روسيا

من جهتها، قالت كارين جان بيار، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات واسعة النطاق على قطاعات حيوية توفر عائدات على روسيا، مضيفة، خلال مؤتمر صحفي، أننا سنستهدف البنوك الروسية وصناعة الدفاع، والجهات الفعالة التي تعمل في دول أخرى وتساعد موسكو على التهرب من العقوبات، مشيرة إلى أنه يجرى بحث كيفية مواصلة الدعم لأوكرانيا.

كما أشارت «بيار» إلى أنه سيتم الإعلان عن مساعدات اقتصادية جديدة في مجالي الطاقة والأمن لمساعدة أوكرانيا في توفير الخدمات الأساسية لمواطنيها مثل الكهرباء والتدفئة، إلا أن البيت الأبيض لم يكشف حتى الآن ما إذا كانت دول مجموعة السبع ستتبنى الإجراءات الأمريكية.

زيلينسكي: أوكرانيا ستنتصر في أزمتها على روسيا

من جهة أخرى، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلنسكي، أمس الخميس، عشية الذكرى الأولى، إن بلاده ستنتصر على روسيا، مضيفا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن أوكرانيا ستنتصر في أزمتها، في إشارة إلى أن روسيا ستتحمل مسؤولية ما ارتكبته خلال الأزمة على مدار العام الماضي.

اليوم الذكرى الأولى للأزمة الروسية الأوكرانية

واليوم الجمعة، هو الذكرى الأولى للأزمة الروسية الأوكرانية، التي بدأت قبل عام في 24 فبراير الماضي، حيث تبادلت موسكو وكييف الهجمات الصاروخية على مدار 12 شهرا، وكثفت منها روسيا خلال الفترة الماضية، واستهدفت البنية التحتية الحيوية ومنشآت الطاقة والكهرباء في أوكرانيا، وأدت إلى نزوح نحو 10 ملايين الأوكرانيين، فضلا عن أزمتي الغذاء والطاقة العالمية.