حنان يوسف تنعى شيرين أبو عاقلة: أصبحت رمزا مضيئا لتضحيات الإعلاميات العربيات

نعت الدكتورة حنان يوسف رئيسة وحدة الدراسات الإعلامية بالمعهد العالمي للتجديد العربي، الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة التي اغتالها الغدر على أيدي جنود الاحتلال خلال أدائها لعملها الصحفي أمس.

جاء ذلك خلال افتتاحها لأعمال الحلقة النقاشية لوحدة الدراسات الإعلامية بالمعهد العالمي للتجديد العربي التي عقدت تحت عنوان «التربية الإعلامية ومتطلبات بيئة العمل» عبر البث التفاعلي لتطبيق زووم.

الشهيدة ستظل رمزا مضيئا لتضحيات الإعلاميين والإعلاميات العربيات

وأكدت الدكتورة حنان يوسف، وهي ترتدي الكوفية الفلسطينية، بأن الفقيدة الغالية شيرين أبو عاقلة ستظل رمزا مضيئا لتضحيات الإعلاميين والإعلاميات العربيات في مناطق الحروب الذين يضحوا بحياتهم في سبيل إيصال صوت الحقيقة في كل مكان.

وشارك في أعمال الحلقة النقاشية نخبة من كبار أساتذة الإعلام في الوطن العربي، وأدارها الدكتور تحسين الأسطل نائب نقيب الصحفيين في فلسطين، وأكد المشاركون أهمية تدريس التربية الإعلامية لما لها من دور في بناء وعي الانسان العربي.

أهمية التربية الإعلامية

وأشارت الدكتورة حنان يوسف رئيسة الوحدة أهمية موضوع التربية الإعلامية باعتباره مسؤولية مشتركة للمجتمع من أجل تحصين عقل ووجدان المواطن العربي باختلاف أعماره، وأضافت أن هذه الحلقة النقاشية تعتبر واحدة من المشروعات البحثية المشتركة التي تقدمها وحدة الدراسات الإعلامية بمشاركة باحثين وإعلاميين عرب من مختلف الدول العربية، ومن المنتظر أن يصدر عنها كتاب مرجعي عن التربية الإعلامية يعرض في المؤتمر الثاني للمعهد العالمي للتجديد العربي برئاسة الدكتور خضير المرشدي رئيس المعهد بنهاية هذا العام.