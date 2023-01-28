«المفوضية الأوروبية»: نقدر العلاقات الاستراتيجية مع شريك بحجم وثقل مصر

قدم الدكتور بدر عبدالعاطي، سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة بلجيكا والمعتمد لدى الاتحاد الأوروبي، أوراق اعتماده لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي حرصت على نقل تحياتها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأعربت عن تقدير الجانب الأوروبي للعلاقات الاستراتيجية مع شريك بحجم وثقل مصر.

زخم في العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي

كما جرى خلال اللقاء التأكيد على الزخم الذي باتت تشهده العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي في مناحي التعاون ذات الاهتمام المشترك؛ الأمر الذي عكسته وتيرة الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بين الجانبين، وزيارة رئيسة المفوضية الأوروبية إلى مصر في منتصف يونيو الماضي، التي تم خلالها التوقيع على مذكرة التفاهم للتعاون الثلاثي بين مصر والاتحاد الأوروبي وإسرائيل في مجال تصدير الغاز، إلى جانب مشاركة فون دير لاين في أعمال مؤتمر شرم الشيخ لتغير المناخ COP27 إلى جانب رئيس المجلس الأوروبي.

التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى

كما تم إبراز الخطوة المهمة على مسار تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة المتمثلة في التوقيع على مذكرة التفاهم حول الهيدروجين المتجدد على هامش مؤتمر تغير المناخ COP27.

وذكرت وزارة الخارجية اليوم، أنه تم التأكيد خلال اللقاء على الدور الإقليمي الحيوي الذي تضطلع به مصر في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة التي تموج بالصراعات، وكذا تعويل الاتحاد الأوروبي دائمًا على الدور المصري كركيزة أساسية للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.