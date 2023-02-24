مواعيد قطار العاصمة الجديدة 2023.. تعرف على جدول الرحلات بالتفصيل

كشفت شركة «آر.إيه.تي.بي ديف»، للنقل، عن مواعيد قطار العاصمة الجديدة، موضحة أنه بناءً على طلب الركاب وبهدف تقديم الخدمات المثلى لهم، سيتم اختبار جدول جديد لمواعيد قطار العاصمة يوم الجمعة الموافق 24 فبراير 2023 لتوفير عدد أكبر من الرحلات، لافته إلى أن قطار العاصمة هو القطار الكهربائي الخفيف والذي يعد من أبرز وسائل النقل الجماعي.

تفاصيل مواعيد قطار العاصمة الجديدة

وأضافت الشركة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن جدول القطارات ليوم الجمعة الموافق 24 فبراير 2023 كالتالي:

- اتجاه عدلي منصور إلى مدينة الثقافة والفنون: من 6 صباحا إلى 6.30 صباحا: قطار كل عشرة دقائق

- اتجاه محطة مدينة الثقافة والفنون إلى عدلي منصور:

من 3.05 مساء إلى 3.35 مساء: قطار كل عشرة دقائق

وأشارت إلى أن هيمكن التأكد من جدول المواعيد عن طريق الاتصال على الرقم الساخن 19549.

تجهيز أماكن انتظار للسيارات الخاصة

وأشارت وزارة النقل، إلى تجهيز محطات القطار الكهربائي الخفيف بأماكن انتظار السيارات الخاصة وبدون أي رسوم لجذب أصحاب السيارات لاستخدام وسائل النقل العامة والصور المرفقة توضح مناطق الانتظار التي تم انشاؤها في كافة محطات القطار الكهربائي مثل «بدر – الشروق – العبور – المستقبل» والمكتظة بالعربات الخاصة التي فضل ملاكها تركها في تلك المناطق واستخدام القطار الكهربائي الخفيف وبذلك تحقق هدف وزارة النقل لتعظيم النقل الجماعي بما يساهم في توفير الوقت والمال والمحافظة على البيئة وتحقيق السيولة المرورية.