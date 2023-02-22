تعرف على مسارات تبادل القطار الكهربائي الخفيف مع محطات مترو الأنفاق

حددت وزارة النقل، مسارات تبادل القطار الكهربائي الخفيف مع محطات مترو الأنفاق، موضحة أن هذه النوعية من القطارات من أبرز الأسس الرئيسية التي يعتمد عليها الانتقال الى العاصمة الإدارية الجديدة، وهو أحد أبرز وسائل النقل الجماعي التي تخدم شريحة كبيرة من المواطنين.

يتبادل القطار الكهربائي الخفيف الخدمة مع الخط الثالث لمترو الأنفاق في محطة عدلي منصور التبادلية المركزية التي تضم 5 وسائل نقل وهي القطار الكهربائي الخفيف ومترو الأنفاق وخطة سكة حديد والسوبرجيت والأتوبيس الترددي، بحسب تقرير رسمي من وزارة النقل.

أيضاً يتبادل القطار الكهربائي الخفيف الخدمة مع مونوريل العاصمة الإدارية في محطة الفنون والثقافة ومع خط السطة الحديد عدلي منصور – السويس في محطة بدر، وتم ربط القطار الكهربائي الخفيف بالمجتمعات العمرانية المجاورة المستقبل والشروق وبدر وهليوبوليس والعاشر بميني باصات تحمل نفس شعار القطار تسهيلاً على المواطنين.

مراحل القطار الكهربائي الخفيف

مسار القطار الكهربائي الخفيف يمتد بطول 105.2 كيلومتر وإجمالي 19 محطة مقسمة على أربعة مراحل: المرحلة الأولى بطول 65.63 كيلومتر وتشمل 11 محطة، والمرحلة الثانية 3.18 وتشمل 1 محطة، والمرحلة الثالثة 20.4 كيلومتر وتشمل 4 محطات، والمرحلة الرابعة بطول 16 كيلومتر وتشمل 3 محطات لخدمة سكان العاشر من رمضان.

محطات المرحلة الأولى والثانية من القطار الكهربائي الخفيف

ومحطات المرحلة الأولى والثانية من القطار الكهربائي الخفيف، هي «عدلي منصور، العبور، المستقبل، هليوبوليس الجديدة، بدر، المنطقة الصناعية، العبور الجديدة، الروبيكي، حدائق العاصمة، مطار العاصمة ومدينة الفنون والثقافة».

محطات المرحلة الثالثة من القطار الكهربائي الخفيف

تشمل محطات المرحلة الأولى والثانية من القطار الكهربائي الخفيف محطة «كاتدرائية الميلاد، القيادة الاستراتيجية، المدينة الرياضية الدولية والعاصمة المركزية».

محطات المرحلة الرابعة من القطار الكهربائي الخفيف

تشمل محطات المرحلة الثالثة من القطار الكهربائي الخفيف مركز المدينة والعاشر من رمضان وغرب العاشر.