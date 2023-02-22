تخصيص أماكن لانتظار سيارات الملاكي لراكبي القطار الكهربائي الخفيف «صور»

نشرت وزارة النقل، صورًا لأماكن انتظار سيارات الملاكي لراكبي القطار الكهربائي الخفيف LRT بمحطة الشروق، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، موضحة أنه تم تجهيز محطات القطار الكهربائي الخفيف بأماكن انتظار السيارات الخاصة ودون أي رسوم لجذب أصحاب السيارات لاستخدام وسائل النقل العامة.

محطات القطار الكهربائي الخفيف

وأضافت الوزارة، أن محطات القطار الكهربائي الخفيف هي مركز المدينة والعاشر من رمضان وغرب العاشر والعبور الجديدة والمنطقة الصناعية وعدلي منصور والعبور والمستقبل والشروق وهليوبوليس الجديدة وبدر والروبيكي وحدائق العاصمة ومطار العاصمة ومدينة الفنون والثقافة وكاتدرائية الميلاد والقيادة الاستراتيدية والمدينة الرياضية الدولية والعاصمة المركزية.

وأكدت وزارة النقل، أن أسعار التذاكرللقطار الكهربائي الخفيف هي (10 جنيهات لركوب 3 محطات / 15 جنيها لركوب 5 محطات / 20 جنيه لأكثر من 7 محطات)، وزمن التقاطر هو قطار كل ربع ساعة بدءً من رأس الساعة وتكثيفه فى فترات الذروة (الصباحية – المسائية).

أسعار الاشتراك الشهري

وأوضحت أن طريقة الاشتراك في القطار الكهربائي الخفيف هي ( الإتصال بالموظف المسئول في RATP المسئولة عن إدارة القطار الكهربائى الخفيف LRT وإعلامه بعدد الاشتراكات المطلوبة والاتفاق معه على الذهاب الي محطة عدلي منصور لتسديد المبلغ المطلوب و استلام الكروت.

ونوهت بأن أسعار الاشتراك الشهري هي (300 جنيه شهري لعدد 3 محطات بنسبة 50% تخفيض / 500 جنيه شهري لعدد 5 محطات بواقع تكلفة 8 جنيه للتذكرة وبنسبة 47% تخفيض / 600 جنيه شهري لأكثر من 7 محطات وبنسبة 42% تخفيض.