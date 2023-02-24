قناة القاهرة الإخبارية: النفط يصعد عالميا مدعوما بمخاوف خفض الإمدادات الروسية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأن أسعار النفط واصلت مكاسبها عالميا لثاني جلسة على التوالي، اليوم الجمعة، إذ فاق تأثير توقعات انخفاض الصادرات من روسيا، زيادة المخزونات في الولايات المتحدة الأمريكية، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 61 سنتًا أو 0.7% إلى 82.82 دولار للبرميل.

خفض صادرات النفط الروسي

وأوضح تقرير عرضته القناة، أن العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط زادت 63 سنتًا أو 0.8% إلى 76.02 دولار للبرميل، وأنهى الخامان معاملات أمس الخميس على ارتفاع بنحو 2%، بدعم من خطط روسيا لخفض صادرات النفط من موانيها الغربية بما يصل إلى 25% في مارس، وهو ما يتجاوز خفضها المعلن في الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميًا.

انخفاض أسعار النفط

خلال الأسبوع انخفضت أسعار النفط على نحو طفيف، بعد تراجع بنسبة 4% تقريبًا في الأسبوع الماضي، بفعل مخاوف من أن رفع أسعار الفائدة قد يعزز الدولار، فضلًا عن زيادة مخزونات الخام الأمريكية لتاسع أسبوع على التوالي، ويؤدي صعود الدولار إلى زيادة أسعار السلع الأولية المقومة بالعملة الأمريكية لحائزي العملات الأخرى.