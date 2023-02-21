أسعار النفط تتراجع مع ترقب لمحضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي

انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم، في جلسة متقلبة، حيث فاقت المخاوف بشأن تباطؤ الطلب الاقتصادي العالمي قيود العرض، ودفعت المستثمرين إلى جني الأرباح من مكاسب اليوم السابق.

محضر الاجتماع الأخير

ينصب التركيز في السوق المالية الأوسع نطاقا، على إصدار محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأربعاء، بعد أن زادت البيانات الأخيرة من مخاطر بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

تراجع خام برنت

وتراجع خام برنت القياسي العالمي بنسبة 1.63% إلى 82.70 دولار للبرميل، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر، 75.90 دولار، وسط ترقب لمحضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي.

الأسواق متقلبة للغاية

وقال كريج إيرلام من شركة OANDA للسمسرة، إن الأسواق متقلبة للغاية بعد بداية بطيئة للغاية للأسبوع وكذلك أسواق النفط، بحسب رويترز.

وتابع، انتعشت سوق النفط، مع تحول خام برنت إيجابيًا لفترة وجيزة، بعد أن أشارت استطلاعات الرأي حول النشاط التجاري في أوروبا والمملكة المتحدة إلى توقعات اقتصادية أوروبية أقل كآبة مما كان متوقعًا في السابق، بحسب رويترز.

وكانت أسعار النفط ارتفعت الاثنين بأكثر من 1% وسط تفاؤل بشأن الطلب الصيني الذي يتوقع المحللون انتعاشه هذا العام بعد إلغاء قيود كوفيد- 19.