المتهم بسرقة السيارات في القاهرة يعترف: «بستخدم مفتاح تقليد ومفك»

«بسرق العربيات أو الموتوسيكلات بالمفتاح التقليد اللي معايا، واللي في الغالب بيمشي أكتر من العربيات القديمة مش الحديثة»، بهذه الكلمات بدأ المتهم بسرقة سيارات ودراجات نارية في منطقة الشرابية بالقاهرة من خلال أسلوب المفتاح المصطنع، وذلك أمام جهات التحقيق بعد القبض عليه من جانب الأجهزة الأمنية.

طريقة سرقة السيارات والدراجات النارية

وقال المتهم خلال جلسة التحقيق التي أجريت معه: «ببعد عن العربيات الحديثة، وبختار عربيات أو موتوسيكلات ممكن يشتغل معاهم المفتاح التقليد والمفك، عشان أقدر أخدهم»، موضحاً أنه يراقب السيارة أو الدراجة النارية لفترة قبل سرقتها، ثم ينفذ جريمته في آخر الليل.

سرق 3 سيارات ودرجة نارية

وتابع المتهم خلال جلسة التحقيق: «معايا حوالي 15 مفتاح تقليد ومفكين هي دي كل أدواتي اللي بستخدمها في السرقة، وسرقت 3 عربيات وموتوسيكل».

حبس المتهم

وأعلنت وزارة الداخلية أول أمس الخميس القبض على المتهم، وتمت إحالته إلى النيابة العامة، والتي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

العقوبة القانونية

وحول العقوبة القانونية المنتظرة، يقول المحامي محمد ثابت، إن المتهم بسرقة السيارات والدراجات النارية في الشرابية، سيُطبق نص المادتان 317 و318 من قانون العقوبات، وهي عقوبة تصل إلى الحبس، بسبب عدم اقتران السرقة بأي ظرف مشدد آخر.