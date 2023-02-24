صلاح عبد الله ساخرا من إصابته بنزلة برد: «بهدلتني زي الفرخة الدايخة»

كشف الفنان صلاح عبد الله عن إصابته بدور برد شديد، من خلال منشور عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» شاركه مع جمهوره وكشف فيه تفاصيل إصابته بالبرد.

صلاح عبد الله: أنا عامل زي الفرخة الدايخة

قال الفنان صلاح عبد الله ساخرًا: «رعشة برد بهدلتني، 3 بطاطين ودفاية وبالطو، عامل زي الفرخة الدايخة، أوعوا حد يفكر ياكلني، أنا لطيف أنا ظريف أنا بخرف أنا عيان».

إصابه صلاح عبد الله بنزلة برد

وبمجرد أن كشف الفنان صلاح عبد الله عن إصابته انهالت عليه التعليقات من جمهوره ومحبيه متمنين له الشفاء العاجل.

يذكر أن الفنان صلاح عبد الله يشارك في السباق الرمضاني المقبل بأكثر من عمل من بينهم مسلسل سره الباتع الذي يشارك من خلاله بجانب عدد كبير من الفنانين منهم أحمد فهمي وحسين فهمي وحنان مطاوع وهالة صدقي وشمس الكويتية وعدد آخر من الفنانين وهو من إخراج خالد يوسف.

وكان صلاح عبد الله قد انتهى مؤخرا من تصوير مشاهده في فيلم «البطة الصفرا» الذي يظهر من خلاله ضيف شرف مع غادة عادل ومحمد عبد الرحمن توتا.