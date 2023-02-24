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ضبط 66 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات
11:43 ص | الجمعة 24 فبراير 2023
المرور - صورة أرشيفية

المرور - صورة أرشيفية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم

مخالفات مرورية متنوعة

أسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة عن ضبط (66445) مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات التالية:

(10793) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(166) مخالفة السير بدون تراخيص.

(23) مخالفة موقف عشوائى.

(13) مخالفة شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

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بقلم محمد بركات