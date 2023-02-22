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ضبط 86 ألف مخالفة مرورية في 24 ساعة.. بينها 18 ألفا بسبب تجاوز السرعة

كتب:

محمد بركات
12:41 م | الأربعاء 22 فبراير 2023
وزارة الداخلية- ارشيفيه

وزارة الداخلية- ارشيفيه

تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .

فقد واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (86046) مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها المخالفات التالية:

 (18803) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

 (207) مخالفة السير بدون تراخيص.

 (9) دراجات نارية مخالفة.

 (20) مخالفة موقف عشوائى.

 (16) مخالفات شروط التراخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

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