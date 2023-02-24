نيللي كريم تدافع عن ميراث المرأة من قلب الصعيد في «عملة نادرة»

تواصل الفنانة نيللي كريم دفاعها عن قضايا المرأة من خلال أعمالها الفنية فتتطرق في السباق الرمضاني لهذا العام 2023، إلى واحدة من أهم قضايا الصعيد من خلال مسلسلها الرمضاني عملة نادرة.

فتجسد الفنانة نيللي كريم من خلال مسلسل عملة نادرة شخصية سيدة صعيدية تدعى نادرة، وخلال الأحداث يتوفى زوجها ومن هنا تنطلق شرارة الأحداث حيث إنها تظل في صراع شرس مع عائلة زوجها للدفاع عن ميراثها المحرومة منه.

نيللي كريم تفتح ملف ميراث المرأة في الصعيد

وترفض السيدة نادرة ضمن أحداث مسلسل عملة نادرة الاستسلام وتظل في دفاع مميت وفي مواجهة عائلة زوجها المتوفى للحصول على ميراثها وحقوقها كاملة، ويأتى ذلك من خلال توليفة درامية صعيدية مميزة سيتم عرضها عبر شاشة قناة cbc.

وتخوض الفنانة نيللي كريم من خلال مسلسل عملة نادرة الدراما الصعيدية للمرة الأولى وليست هى الوحيدة من ضمن أبطال العمل ولكنه أيضا يشهد التجربة الصعيدية الأولى للفنان أحمد عيد ، كما أنه يعيد الفنانة جومانا مراد إلى الدراما الصعيدية بعد غياب دام لسنوات طويلة عن آخر أعمالها قلب حبيبة الذي قدمته مع الفنانة الراحلة سهير البابلي عام 2005.

ومسلسل عملة نادرة يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم نيللي كريم وأحمد عيد وجومانا مراد وجمال سليمان وكمال أبو ريا وفريدة سيف النصر ومحمد لطفي ومحمد فهيم وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف مدحت العدل واخراج محمد جمال العدل .

يذكر أن الفنانة نيللي كريم، ناقشت السباق الرمضاني الماضي لعام 2022 واحدة من أهم قضايا المرأة وهو قانون الأحوال الشخصية من خلال مسلسل فاتن أمل حربي الذي قدمته بالتعاون مع عدد كبير من الفنانين منهم شريف سلامة ومحمد ثروت ومحمد الشرنوبي وهالة صدقي وعدد آخر من الفنانين.