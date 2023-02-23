مدحت العدل لقناة الحياة: نيللي كريم ستعترض على العادات الموروثة في «عملة نادرة»

كشف الدكتور مدحت العدل، السيناريست ومؤلف مسلسل «عملة نادرة»، المقرر عرضه في موسم رمضان 2023، قائلا إنه حرص على كتابة بعض الكلمات في بداية المسلسل، تؤكد أن هذه الحكاية عند بعض الناس وليس كل الناس، وأحداث المسلسل تقع في بداية الألفية، التي تعترض على هذه التقاليد هي الفنانة نيللي كريم.

أعشق الدراما الصعيدية

أضاف «العدل»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أنه يعشق الدراما الصعيدية، متابعا: «بحب أهل الصعيد، وكذا مرة كنت هعمل كذا مسلسل مع وليد سليمان وسافرت معاه بالصعيد ومرينا بالقرى والنجوع والأديرة».

وأشار إلى أن الصعيد له مفرداته وله سماته، والعادات والتقاليد الموروثة في الصعيد، لافتا أن المرأة الصعيدية لا تتورث أرضا لكن تحصل على أموال، لكي لا تتفرق الأرض، وهذا ضد الدين، وعندما يتعارض الدين مع التقاليد، يترك بعضهم الدين ويذهب للتقاليد.

نيللي كريم تكسر العادات الموروثة

ولفت إلى أنه يتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية سنويا، كما أن مسلسل «عملة نادرة»، يعد الأول من تأليفه منذ 6 سنوات، من بطولة الفنانة نيللي كريم.