«الأعلى للآثار»: الكشف عن 22 مقبرة أثرية بمنطقة البهنسا في المنيا

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار التابع لوزارة السياحة والآثار، إن البعثة الأثرية المصرية الإسبانية المشتركة بين المجلس الأعلى للآثار وجامعة برشلونة والعاملة بمنطقة البهنسا بمحافظة المنيا نجحت في الكشف عن 3 مقابر من الحجر الجيري من العصر الروماني، و3 مقابر أخرى فردية من العصر الفارسي، و16 مقبرة من العصر البيزنطي والقبطي، وذلك أثناء أعمال الحفائر بمنطقة الجبانة العليا.

وأضاف في تصريحات صحفية اليوم أن أعمال حفائر هذا الموسم أسفرت عن نتائج هامة تتعلق بتاريخ هذا الموقع، وهو ما سوف يتم العمل على دراسته والكشف عنه خلال الفترة القادمة مع استكمال أعمال الحفائر بالموقع، الأمر الذي من شأنه يكشف النقاب عن كثير من أسرار هذا الموقع المهم في مصر القديمة.

مقابر العصر الروماني مبنية من الحجر الجيري

ومن جانبه قال الدكتور عادل عكاشة رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر الوسطي أن المقابر المكتشفة من العصر الروماني مبنية من الحجر الجيري وكانت في الغالب مقبية وعثر عليها مهدمة إلى مستوي الأساسات وهي غير منقوشة، عثر بإحداها على تابوت في مكانه الأصلي بدون غطاء، وأضاف أن الدراسات الأولية لمقابر العصر الصاوي أوضحت أنها تم سرقتها في العصور القديمة وهو ما يفسره عدم العثور على أي أثاث جنائزي بها.

مقابر العصر القبطي عبارة عن حفرة مستطيلة

وأوضح أن مقابر العصر القبطي عبارة عن حفرة مستطيلة في باطن الأرض، تم بناء الجزء العلوي متحها ناحية الشرق، وقد عثر بجانبها على بعض الأواني الفخارية والمسارج.

وفي ذات السياق أوضح الدكتور حسان عامر أستاذ الآثار المصرية بكلية الآثار جامعة القاهرة ومدير حفائر البعثة، أن البعثة قامت بأعمال معالجة اللُقى الأثرية التي تم الكشف عنها ودعم وتقوية الرسومات الجدارية الموجودة على جدران البازيليكا في الموقع، بالإضافة إلى دراسة النصوص القبطية واليونانية المكتوبة على الجدران أو على الشقافات، مشيرا إلى أنه تم كذلك توثيق الموقع عن طريق العديد من الصور ثلاثية الأبعاد والصور الجوية.

فيما أفاد الدكتور استر بونس ميلادو ود. مايته ماسكورت رئيسا البعثة من الجانب الإسباني أن البعثة نجحت خلال موسم حفائرها الماضي في الكشف عن عدد من المقابر الفردية من العصر الفارسي والروماني منها مقبرة مغلقة لم تفتح من قبل، مؤكدا أن البعثة سوف تستمر في أعمالها للكشف عن المزيد حول هذا الموقع.