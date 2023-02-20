المجلس الأعلى للآثار يزيح الستار عن أطول بردية في مصر

أعلن الدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار التابع لوزارة السياحة والآثار أن البعثات الأثرية المصرية استطاعت منذ عدة أسابيع الكشف عن بردية أخرى بمنطقة آثار سقارة أطلق عليها بردية «وزيري two»، لافتا إلى أنه تم نقل تلك البردية إلى معامل المتحف المصري بالتحرير لإجراء عمليات الترميم الخاصة بها.

أطول بردية تم اكتشافها منذ 120 عاما

وأضاف خلال كلمته التي ألقاها اليوم بالمتحف المصري بالتحرير بمناسبة إزاحة الستار عن بردية «وزيري 1» أطول بردية تم اكتشافها منذ 120 عاما، بطول 16 مترا أنها متكاملة وتم الكشف عنها بمنطقة سقارة بأياد مصرية خالصة خلال شهر مايو الماضي.

البردية مكتوبة باللغة الهيرطيقية

وأشار إلى أن تلك البردية تعود إلى نهاية العصر المتأخر وبداية العصر البطلمي وتعود لشخص يدعى أحمس ويعتقد أنه من الشخصيات الهامة في هذا العصر، موضحا أن البردية مكتوبة باللغة الهيرطيقية وتتحدث عن كتاب الموتى.

إجراء عمليات التعقيم لها

وأوضح أنه فور اكتشاف تلك البردية مايو الماضي قامت البعثة المصرية التي اكتشفتها بنقلها إلى معامل المتحف المصري بالتحرير حيث تم إجراء عمليات التعقيم لها ثم عمليات الترميم قبل ان يتم فتحها وعرضها حاليا بالدور الثاني بالمتحف المصري.

البردية احتوت على لفظ صاحب البردية أحمس 260 مرة

وأشار إلى أن بردية «وزيري one» تضم 113 تعويذة للموتي وهى أكبر عدد من التعويذات التي تم اكتشافها ببردية حتى الأن ، مشيرا إلى أن البردية احتوت على لفظ صاحب البردية أحمس 260 مرة.