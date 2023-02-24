تشميع 14 مركز دروس خصوصية على مستوى 4 أحياء بالإسكندرية

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء، بتكثيف حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية وضبط واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مراكز وسناتر الدروس الخصوصية، مع المرور الدوري والتصدي بكل حزم لكافة المخالفات، مشددا على ضرورة مداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على التصاريح والتراخيص اللازمة، وهو ما أسفر عن غلق وتشميع 14 مركزا للدروس الخصوصية.

حملات لغلق مراكز الدروس الخصوصية بالإسكندرية

وفي هذا الصدد، شنت الأجهزة التنفيذية حملات بهدف الحفاظ على المنظومة التعليمية، بدأت من حي المنتزه ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني، للتصدي لظاهرة انتشار السناتر التعليمية غير المرخصة، أسفرت الحملة عن غلق وتشميع 8 سناتر ومراكز تعليمية بنطاق الحي.

غلق 6 مراكز دروس خصوصية في 3 أحياء

وتمكن حي العامرية أول برئاسة السيد موسي، خلال حملة مكبرة، من غلق وتشميع سنتر تعليمي أمام المدرسة الثانوية بنات بشارع البردويل، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف.

وقادت المهندسة نهى خليفة، رئيس حي الجمرك، حملة مفاجئة لمداهمة السناتر التعليمية وإغلاقها، شملت شارع صفر الشمرلي وأبو وردة وإسحاق النديم، وأسفرت عن غلق وتشميع مركز تعليمي.

كما نفذ حي وسط برئاسة عزة سعد، حملة مكبرة على المراكز التعليمية والسناتر، وتمكنت من غلق وتشميع عدد 4 سناتر ومراكز تعليمية بشوارع فؤاد ومحرم بك والرصافة وابن العنبري.