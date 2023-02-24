تحصيل 38 ألف جنيه غرامات فورية حلال حملات مكبرة بالإسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء، بالتأكد من ضبط الأسعار ومدى توافر كافة السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة، حتى لا تحدث أي ممارسات احتكارية وغيرها من الممارسات السلبية والتواصل الدائم مع المواطنين واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب بالأسعار.

تحصيل 38 ألف جنيه غرامات

وبناءً على التعليمات لكافة الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية، شن حي المنتزه أول برئاسة اللواء محمد سحلول، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمتابعة الميدانية، برئاسة أحمد عبد المجيد، حملة مكبرة للتفتيش على الأسواق والتأكد من جودة المنتجات، استهدفت الحملة شارع مسجد الصداقة والصاغ عبد السلام وشارع محمد نايل وإبراهيم السيد وشارع خالد بن الوليد، وأسفرت عن تحرير 25 محضرا متنوعا، والتحفظ على نحو 45 حالة إشغال متنوع، وتحصيل غرامات فورية تقدر بـ38 ألف جنيه.

تكثيف الحملات لمنع التلاعب بالأسعار

وأكد محافظ الإسكندرية أن المحافظة تواصل حملاتها على مستوى الأحياء لمنع التلاعب بالأسعار واستغلال المواطنين، مع اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة ضد أي مخالف.