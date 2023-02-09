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غلق 30 منشأة وتحرير 1339 محضرا متنوعا بـ3 أحياء في الإسكندرية

كتب:

بيتر مكرم
03:28 م | الخميس 09 فبراير 2023
حملات في أحياء الإسكندرية

حملات في أحياء الإسكندرية

نفذت 3 أحياء في الإسكندرية، هي «شرق والجمرك، وأول المنتزه»، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية حملات مكبرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وأسفرت عن غلق 30 منشأة والتحفظ على 1596 حالة إشغال متنوع وتحرير 1339 محضر متنوع ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلي، وتموين وتفتيش صيدلي، وشغال طريق ورخص محلات، وتحريز 50 إنذار وفرض غرامات فورية تقدر بـ183 ألف جنيه على المحلات غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية، وذلك خلال أسبوع.

تكليفات محافظ الإسكندرية

جاء ذلك في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بضرورة استمرار حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية والتصدي لأي مخالفات، وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة، وغير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

المحافظ: المحافظة مستمرة في تنفيذ حملات الإجراءات الاحترازية

وأكد المحافظ خلال بيان، اليوم الخميس على أن المحافظة مستمرة فى تنفيذ حملات الإجراءات الاحترازية على مستوى الأحياء، والتي يتابع تنفيذها نواب المحافظ، واللواء خالد جمعة السكرتير العام، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد في المحافظة، ورؤساء الأحياء والجهات المعنية.

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بقلم بيتر مكرم