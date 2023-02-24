افتتاح معرض للحرف التراثية اليدوية شرق الإسكندرية.. يضم 40 عارضا (صور)

افتتح اللواء أحمد حبيب، رئيس حي شرق بالإسكندرية، معرض الحرف التراثية اليدوية الذي يقام بديوان عام الحي، وتنوعت المنتجات بالمعرض ما بين مشغولات يدويه وزخارف ومأكولات وغيرها من المنتجات التي تتميز بجودتها وتنوعها.

معرض الحرف التراثية اليدوية بالإسكندرية

وبحسب بيان محافظة الإسكندرية اليوم، فإنه تم إقامة معرض الحرف اليدوية بالتعاون بين إدارة مشروعك ومركز معلومات التنمية المحلية، وبالتنسيق مع مؤسسة «ادك للتنمية»، ويضم المعرض 40 عارضا، ويقام خلال أيام 22 و23 و26 27 فبراير و1 و2 مارس، لإتاحة الفرص الكافية للعارضين للترويج عن منتجاتهم.

محافظ الإسكندرية يكلف بالاهتمام بالمشروعات المتوسطة والصغيرة

جاء ذلك بعدما كلف اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، بالاهتمام بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باعتبارها المحرك الأساسي لتحقيق التنمية المستدامة التي تستهدف كافة فئات المواطنين، خاصة الشباب والمرأة، وتوفير فرص عمل والحد من البطالة ودعم مبادرة مشروعك لتحقيق تنميه اقتصادية ومجتمعية شاملة.

يذكر أن الإسكندرية شهدت خلال العام الجاري عدد من المعارض، أبرزها معرض باب رزق الذي أقيم على شواطئ الإسكندرية على مدار فترتين.