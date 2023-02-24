أمير كرارة يفرض سيطرته على «سوق الكانتو» في رمضان 2023

تنطلق أحداث مسلسل سوق الكانتو، من داخل سوق البالة، ويشارك فيه الفنان أمير كرارة، ضمن السباق الرمضاني لعام 2023، ويقدّم من خلاله دراما شعبية، تتخللها الكثير من الأحداث المميزة.

وتدور أحداث مسلسل سوق الكانتو في عام 1920، حول شاب يعمل في سوق البالة، لكن تنشأ بينه وتجار السوق مشاجرة كبيرة، تتسبب في تعرضه لإصابات بالغة وينقل إثرها إلى المستشفى.

سوق الكانتو على شاشة dmc في رمضان 2023

ويؤثر هذا الحدث بشكلٍ كبير على الشخصية التي يجسدها الفنان أمير كرارة، ويتحول إثرها إلى «بلطجي» يفرض إتاوات على التجار في سوق البالة، لكن ضمن الأحداث يقع في حب فتاة وتنشأ بينهم قصة حب وتقف صعوبات أمامهما، ويذاع المسلسل على شاشة قناة dmc في رمضان.

وطرحت البوسترات الرسمية لمسلسل سوق الكانتو، التي لفتت انتباه الجميع بمجرد طرحها، نظرًا للحقبة التي يتناولها العمل، وشكل الملابس التي ظهر بها الأبطال في صورة بصرية مميزة.

ويشارك في العمل عدد كبير من الفنانين منهم أمير كرارة وفتحي عبدالوهاب ومي عز الدين، ومها نصار وعبدالعزيز مخيون، وسلوى عثمان وثراء جبيل، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي.