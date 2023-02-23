5 معلومات عن مسلسل سوق الكانتو بطولة أمير كرارة.. أحداثه في زمن فات

يترقب الجمهور انطلاق الماراثون الرمضاني الذي يفصلنا عنه أسابيع قليلة، وذلك بعد الكشف عن قائمة الأعمال المنافسة في مسلسلات رمضان 2023، أبرزها مسلسل سوق الكانتو بطولة أمير كرارة ومي عزالدين، حيث تم نشر الصور الدعائية الأولى للنجوم المشاركين في المسلسل، وتم تداولها على نطاق واسع عبر منصات السوشيال ميديا.

بدء تصوير سوق الكانتو لـ أمير كرارة في ديسمبر الماضي

وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن مسلسل سوق الكانتو بطولة أمير كرارة، وذلك خلال السطور التالية:

- تدور أحداث مسلسل سوق الكانتو لـ أمير كرارة، في سنوات ما قبل العصر الحديث، ويتزامن مع بدايات القرن العشرين، حيث ظهر ذلك من خلال طبيعة الملابس والأزياء لنجوم العمل والقبعات التي تم وضعها فوق رؤوسهم.

- المسلسل من تأليف هاني سرحان، إخراج حسين المنباوي.

- مدير التصوير إسلام عبدالسميع، استايلست مروة عبدالسميع، ديكور أحمد عباس صابر.

أبطال سوق الكانتو من بينهم أمير كرارة

- يشارك في بطولة مسلسل سوق الكانتو عدد من النجوم بخلاف أمير كرارة، مي عزالدين، فتحي عبدالوهاب، كمال أبورية، عبدالعزيز مخيون، شيرين، محمود البزاوي، مها نصار، أحمد صلاح حسني، ضياء عبدالخالق، أحمد التهامي، شريف إدريس، ثراء جبيل.

- انطلق تصوير أولى مشاهده في شهر ديسمبر الماضي، ومازالت عملية التصوير مستمرة، ولأول مرة يتعاون أمير كرارة مع مي عزالدين، حيث تجمعهما قصة حب خلال الأحداث مليئة بالتشويق والمفاجآت والأزمات.