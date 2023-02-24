عاجل.. بالأسماء إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بالبحيرة

أصيب 6 أشخاص، اليوم، في حادث تصادم بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، أمام عزبة السابعة بنطاق مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، ونُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.

حادث تصادم في البحيرة

وورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بحادث تصادم بين عربة كارو وتوك توك وتروسيكل، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص، نقلوا إثرها إلى مستشفى حوش عيسى العام لتلقي الإسعافات الأولية وتحرر المحضر اللازم.

تحديد أسماء مصابي الحادث

أسفر الحادث عن إصابة «صبري غازي محمد، 35 سنة، جمعة محمود عبدالمقصود، 39 سنة، مقيم الملهطاني في حوش عيسى، عبدالناصر عبدالرحمن محمود، 40 سنة، أحمد خضرجي محمود، 31 سنة، عصام محمد محمود، 49 سنة، طارق شعبان محمد عوض، 36 سنة الشوكة، جميعهم مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء.

ونقل المصابون إلى مستشفى حوش عيسى العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.