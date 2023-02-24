مصرع سائق في حادث تصادم سيارة ربع نقل وجرار بأسيوط

لقي سائق مصرعه في حادث تصادم سيارة ربع نقل وجرار بمقطورة وقع اليوم الجمعة على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من محور منفلوط الجديد في محافظة أسيوط، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

بلاغ بوقوع حادث تصادم

كان اللواء أحمد جمال الدين مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوي الغربي دائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف، وتبين وقوع حادث تصادم في منطقة الكمين الصحراوي الغربي ومحور منفلوط بين سيارة ربع نقل تحمل لوحات معدنية «7475- د ى م» وجرار بمقطورة يحمل لوحات معدنية برقم «9676 - د م ب» ومقطورة تحمل لوحات معدنية برقم «7521 - د ى ع» بقيادة السائق «أكرم .ع. ج» 44 عاما، ونتج عن الحادث وفاة «حازم ع ع» 35 عاما، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

رفع آثار الحادث

تحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة ورفع آثار الحادث وتيسير حركة المرور.