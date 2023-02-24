«مصر تغني» يعرض تراث الغناء البدوي من البحيرة وسيناء.. فن مميز

سلط برنامج «مصر تغني»، المذاع على القناة الأولى، الضوء على الفن البدوي في محافظة البحيرة.

وكشف المغني خميس العزومي عن المميز بين مطربي بدو وعرب سيناء والواحات والبحيرة، قائلا إن الأغنية البدوية لديها شيئًا أساسيًا يسمى «غنيوة العلم»، وهذه لا توجد عند الأمازيغ أو عرب سيناء.

وأضاف العزومي، أنه يحرص على اختيار الأغاني بعناية، وما يرغب الناس في سماعه بالسوق، متابعا: «أنا بغني اللي الناس عاوزاه».

وأشار إلى أنه يؤلف أغانيه بنفسه، وأحيانا يستند على والده المغني عطية العزومي، متابعا: «في بدايتي قالي لازم تكون شاعر، لأن لما تصيغ حاجتك بنفسك محدش هيعملها غيرك انت، وهتكتب الأغنية على اللي أنت حاسه».

اكتشاف التراث المصري

وتدور فكرة برنامج «مصر تغني»، حول استكشاف التراث المصري المحلي الفني واستكشاف الموسيقى المصرية على مستوى المحافظات، والبحث عن الفنانين والآلات الموسيقية وإلقاء الضوء على نجوم شعبيين والمواهب الغنائية، في دمياط، إسكندرية، قنا، سوهاج، أسيوط وسيوة، ومطروح.