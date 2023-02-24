1500 شاب وفتاة يشاركون في ماراثون للعدو بكفر الشيخ «صور»

شارك 1500 شاب وفتاة في ماراثون للعدو لمسافة 5 كيلومترات و8 كيلومترات و21 كيلومترا بداية من جامعة كفر الشيخ وحتى مدخل مدينة كفر الشيخ ببوابة سخا، وذلك ضمن نسخته الثالثة بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة.

ماراثون كفر الشيخ الدولي

وأكد محمد العتيق، أحد المنظمين للماراثون الرياضي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الماراثون يشارك فيه شباب من جميع محافظات الجمهورية للعام الثالث على التوالي للعدو، حيث يبدأ من مسافة 5 كيلومترات وحتى 21 كيلومترا، كما يشارك متسابقون من دول عربية وأجنبية، مشيراً أن وزارة الشباب والرياضة قد قدمت كافة أوجه الدعم الفني والمعنوي خلال تنظيم الماراثون اليوم الجمعة، موجها الشكر للأجهزة الشرطية التي قامت بتأمين الماراثون منذ بدايته.

حفل توزيع الجوائز

وأضاف أنه تم توزيع الجوائز والميداليات المتنوعة على المتسابقين الفائزين بالمراكز الأولى للمسافات الثلاثة خلال ماراثون عدو كفر الشيخ لعام 2023، كما شارك عدد من الرياضين من ذوي الهمم ضمن السباق.