«جوجل» تطلق ميزة جديدة لأندرويد وآيفون.. «الممحاة السحرية» لتنقية الصور

ميزة جديدة، أعلنت شركة جوجل، إطلاقها وهي «الممحاة السحرية»، فضلا عن بعض الخدمات الأخرى، منها مجموعة من أدوات تحرير الصور المتاحة، المدرجة ضمن تطبيق جوجل للصور «Google Photos»، لجميع مستخدمي هواتف Pixel بشكل مجاني.

خدمات شركة جوجل

تتابع شركة جوجل في عرض خدماتها، من خلال تمكين مشتركي خدمة «جوجل وان - Google One» من استخدام تلك الأدوات في الهواتف الأخرى التي تعمل بنظامي أندرويد وiOS، بعد أن كانت متوفرة بشكل حصري لمستخدمي هاتفي جوجل Pixel6 وPixel 7، وذلك وفق ما نُشر في موقع «العربية نت».

وأعلنت جوجل، أن أداة «الممحاة السحرية - Magic Eraser»، تتيح للمستخدمين إزالة العناصر غير المرغوب فيها من الصور، أبرزها الأشخاص الغرباء الظاهرين في خلفية الصور أو خطوط الكهرباء أو أية أشياء أخرى قد تؤثر على جمالية الصورة، وذلك من خلال نقر المستخدم على العنصر غير المرغوب فيه أو رسم دائرة حوله ليحذف من الصورة، وذلك كي يتولى الذكاء الاصطناعي في التطبيق ترميم الخلفية لاستعادة الأجزاء الناقصة منها.

ميزة الممحاة السحرية

وتوفر «الممحاة السحرية» ميزة أخرى، هي التمويه «Camouflage»، وهي شبيهة بالممحاة، لكن ميزة التمويه مخصصة للعناصر الظاهرة في مقدمة الصورة والتي يصعب حذفها دون تشويه الصورة، وفي هذه الحالة تعدل الأداة من ألوان العنصر المطلوب، لمنحه لونا باهتا يشبه الألوان المحيطة به، مما يخفف من بروزه ضمن الصورة.

ميزة تحسين الفيديو

ما زالت شركة جوجل، تقدم خدماتها المميزة، منها ميزة تحسين الفيديو عبر تأثير HDR لزيادة سطوع وتباين الألوان في الفيديو ما يعطي ألوانا أكثر تجانسا تحسن من جودة الصورة بشكل ملحوظ، ويوفر التطبيق لمشتركي «Google One» قوالب حصرية جديدة لتجميعات الصور «Collage» التي تتيح للمستخدم الاختيار منها لدى إنشائه تجميعا جديدا.