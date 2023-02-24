«الأوقاف» تفتتح 28 مسجدا في 10 محافظات اليوم.. بينها أسيوط والمنوفية

افتتحت وزارة الأوقاف اليوم الجمعة، 28 مسجدًا في 10 محافظات، بينها 26 مسجدًا جديدًا أو إحلال وتجديد، ومسجدان صيانة وتطويرًا، وذلك بتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

مساجد الإحلال والتجديد

ففي محافظة أسيوط، تم افتتاح مسجد آل موسى، بقرية الشغبة، بمركز أسيوط، ومسجد الشرقي، بقرية أبو الهدر، بمركز ديروط، ومسجد أبو غديد الأهلي، بقرية الواسطى، بمركز الفتح، ومسجد خاتم المرسلين، بقرية نجع سويلم، بمركز ديروط، ومسجد القاضي، بقرية سرقنا، بمركز ديروط، ومسجد أحمد أبو عزيزة، بقرية نجوع المعادي، بمركز البداري، ومسجد الحكيم، بقرية باويط، بمركز ديروط، ومسجد التوحيد، بقرية عواجه، بمركز ديروط.

وفي محافظة المنيا، تم افتتاح مسجد الرحمن الشرقي، بقرية نزلة أسمنت، بمركز أبو قرقاص، ومسجد الرحمة أبو الريش، بقرية شارونا، بمركز مغاغة، ومسجد محمد قطب، بقرية طنبدي، بمركز مغاغة، ومسجد عزبة حليم جبران، بمركز ملوي، ومسجد العدلية، بعزبة العدلية، بقرية منشأة عبد الله، بمركز العدوة، ومسجد الغربي، بقرية ابطوجة، بمركز صندفا.

وفي محافظة الغربية، تم افتتاح مسجد البراهمة، بقرية العامرية، بمركز المحلة الكبرى، ومسجد الإصلاح، بقرية كفر حجازي، بمركز المحلة الكبرى، ومسجد التوحيد، بقرية السجاعية، بمركز المحلة الكبرى، وفي محافظة الشرقية، تم افتتاح المسجد الكبير، بقرية م أبو عامر، بمركز الحسينية، وفي محافظة أوقاف الوادي الجديد، تم افتتاح المسجد الجامع، بمدينة الفرافرة، وفي محافظة كفر الشيخ، تم افتتاح مسجد أبو إسماعيل، بعزبة أبو إسماعيل، بقرية دقميرة، بمركز كفر الشيخ.

وفي محافظة القليوبية، تم افتتاح مسجد الفتاح العليم، بقرية كفر الشوبك، بمركز شبين القناطر، ومسجد سيدي حمزة، بقرية شبرا هارس، بطوخ، بمركز قها، ومسجد الحاج أنور الجلب، بقرية كوم أشفين، بمركز قليوب، وفي محافظة المنوفية، تم افتتاح مسجد السلام، بعزبة مخالي، بقرية فيشا الكبرى، بمركز منوف، وفي محافظة قنا، تم افتتاح مسجد العتيق، بقرية السلامية، بمركز نجع حمادي، وفي محافظة دمياط، مسجد الصحابة، بجمصة، بمركز كفر البطيخ.

افتتاح مساجد بعد الصيانة

أما مساجد الصيانة، ففي محافظة المنوفية، تم افتتاح مسجد عبد العزيز آل راشد، بقرية زنارة، بمركز تلا، وفي محافظة أسيوط، تم افتتاح مسجد خالد بن الوليد، بقرية كوم إنجاشة، بمركز ديروط.

وبلغ إجمالي ما افتتحه وزارة الأوقاف من مساجد منذ شهر يوليو 2022 وحتى اليوم الجمعة، 716 مسجدًا، منها 573 مسجدًا جديدًا أو إحلال وتجديد، و140 مسجدًا صيانة وتطوير.