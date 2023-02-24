محافظ الشرقية يكلف رؤساء المراكز بالمرور اليومي على معارض أهلا رمضان

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور اليومي على معارض أهلا رمضان، ومنافذ بيع السلع والمواد الغذائية والمُقامة في أنحاء المحافظة للتأكد من توافر السلع الغذائية والاستهلاكية والتزام التجار بعرض بضائعهم بأسعار مخفضة عن السوق لسد احتياجات المواطنين من ياميش رمضان ومستلزمات عيد الفطر.

توفير كافة السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة

أكد محافظ الشرقية أن معارض أهلا رمضان المقامة بجميع مراكز ومدن المحافظة بالتنسيق والتعاون مع الغرفة التجارية ووزارة التموين وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف توفير كافة السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة عن نظيراتها بالخارج تيسيرًا على المواطنين ومحاربة ارتفاع الأسعار.

حملات مكثفة للمرور على معارض أهلا رمضان

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قام رؤساء مراكز ومدن وأحياء ( الحسينية / منيا القمح / حي أول الزقازيق / فاقوس) بالتنسيق مع إدارتي التموين والطب البيطري للمرور على المعارض لمتابعة حركة البيع والشراء داخل معرض أهلا رمضان.

كما تم التأكد من الالتزام بالأسعار الاسترشادية المعلنة وجودة المنتجات المعروضة للبيع أمام المواطنين، والتنبيه في حاله عدم الالتزام بالأسعار المحددة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين دون تهاون.