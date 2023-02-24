سعر طن الأرز الشعير اليوم.. «رفيع الحبة» بـ11 ألفا و200 جنيه

شهد سعر طن الأرز الشعير اليوم استقرارا خلال حركة البيع والشراء، وذلك على نطاق واسع خاصة للأرز الشعير عريض الحبة، لليوم الثالث على التوالي، داخل الأسواق الحرة والمتاجر المنتشرة في ربوع محافظات مصر.

سعر طن الأرز الشعير اليوم

وكشف حاتم عبدالغفار، عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، أن سعر طن الأرز الشعيراليوم شهد حراكا كبيرا منذ فجر اليوم، وسط كثرة الطلب من قبل المواطنين للأرز الشعير عريض الحبة، إذ سجلت أسعارها التالي:

- سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة 11 ألفا و900 جنيه.

- سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة 11 ألف و250 جنيها.

سعر طن الأرز اليوم الجمعة

وأوضح «عبدالغفار» أن الأرز الشعير شهد حركة تداول واسعة بجميع محافظات مصر، تخطت نحو 1950 طن أرز شعير عريض الحبة ورفيع الحبة، مشيرا أن محافظتي كفر الشيخ والدقهلية تنتجان بواقع 81% من محصول الأرز الشعير على مستوى المنزرع من المحصول بمحافظات الجمهورية.